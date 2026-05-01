Москва1 мая Вести.Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой пересмотреть действующие антикоррупционные ограничения для работников образования. По мнению политика, нынешний предел стоимости подарка педагогу в 3 тысячи рублей "устарел с учетом инфляции". Партия планирует разработать и представить соответствующий законопроект к началу нового учебного года.

Завершить работу над этой инициативой планируется к 1 сентября сообщил Миронов

Он отметил, что традиция дарить подарки учителям актуальна не только в День знаний, но и по окончании учебного года. Депутат полагает, что при нынешних ценах за установленный лимит "в лучшем случае можно приобрести для учителя лишь скромный букет". В связи с этим предлагается в несколько раз увеличить лимит цен, чтобы вывести традиционные знаки внимания из серой зоны законодательства о взятках.