Москва18 апрВести.Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратится к спикеру Госдумы Вячеславу Володину из-за решения властей Саратова закрыть детские лагеря на Кумысной поляне.
Она сообщила в своем Telegram-канале, что к ней поступило много обращений граждан, которые не понимают, в чем причина таких мер.
На днях мэр Саратова Игорь Молчанов сообщил в социальных сетях, что летом 2026 года работа детских лагерей на территории природного парка Кумысная поляна в черте города будет ограничена по соображениям безопасности. При этом власти города предложили увеличить число детей в лагерях дневного пребывания.
По словам Мизулиной, жители региона ждут разъяснений от чиновников и собирают подписи под петицией.
Люди не понимают, почему на юге России детские центры, находясь под постоянными обстрелами и прилетами дронов, продолжают свою работу, а в Саратовской области – закрываютсясказано в публикации
Екатерина Мизулина намерена отправить обращение по сложившейся ситуации к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, который представляет Саратов в парламенте.