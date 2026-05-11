На проспекте Энтузиастов в Санкт-Петербурге курьер чуть не сломал лифт и набросился на клиента. Об этом сообщает "Фонтанка".

Вечером курьер приехал к дому, куда нужно было доставить заказ, и начал странно себя вести. Сначала он сидел на заборе, потом позвонил в домофон, ушел, потом опять пришел и так еще один раз.

Не смог он сразу справиться и с лифтом. Мужчина встал в дверях и с силой толкал их при попытках закрыться отмечается в сообщении

До нужного этажа заказ он так и не доставил. А когда заказчик пошел искать курьера, то доставщик его толкнул. Мужчина попятился и разбил своим телом стекло на лестничной площадке.

Мужчине пришлось обращаться к врачам. Супружеская пара написала заявление в полицию. Также они обратились в сервис, где работает курьер.