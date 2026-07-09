Москва9 июлВести.На найденных в Енисее телах двух девочек нет следов насильственной смерти. Об этом сообщило управление СК России по Республике Тыва.
Ранее сообщалось, что в реке обнаружили тела девочек, которые ушли из дома 1 июля и не вернулись. Детей искали около недели. Одну девочку нашли в 70 км от города Кызыла, вблизи села Сукпак, вторую – в районе села Ийи-Тал.
В ходе осмотра тел погибших с участием судебно-медицинского эксперта признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти несовершеннолетних, не обнаруженоговорится в сообщении СК
Точная причина смерти устанавливается.