В Якутии водолазы нашли тело утонувшего мужчины Тело утонувшего в Лене мужчины достали спасатели Якутии

Москва30 июл Вести.В Намском улусе водолазы нашли тело утонувшего накануне мужчины, сообщила пресс-служба Службы спасения Якутии в мессенджере МАХ.

Сигнал об утопленнике поступил от участкового уполномоченного Намского улуса вечером 29 июля. Мужчину 1971 года рождения, жителя села Намцы, утянуло на дно на территории села Графский Берег в местности "Песчанка".

Водолазы в 01.04 обнаружили тело и подняли со дна. Тело мужчины нашли в 25 метрах от берега на глубине 6 метров, передали сотрудникам органов внутренних дел отметили в пресс-службе

В поисках участвовала группа водолазов Службы спасения Якутии (старший группы Юрий Юргин) и трое спасателей Намского контрольно-спасательного пункта под руководством Константина Федорова.