Москва19 апрВести.В Тюменской области, на автодороге Курган – Тюмень, грузовой автомобиль Volvo сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона в своем Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел на 173 километре трассы вечером в субботу, 18 апреля.
По предварительным данным, пешеход шел по краю проезжей части или по обочине. Погибшим оказался 62-летний житель села Леваши. За рулем фуры находился 37-летний водитель из Челябинской области.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.