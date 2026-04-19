В Тюменской области большегруз Volvo сбил 62-летнего мужчину, он погиб

В Тюменской области фура насмерть сбила пешехода на трассе В Тюменской области большегруз Volvo сбил 62-летнего мужчину, он погиб

Москва19 апр Вести.В Тюменской области, на автодороге Курган – Тюмень, грузовой автомобиль Volvo сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел на 173 километре трассы вечером в субботу, 18 апреля.

На 173 километре автодороги Курган - Тюмень большегрузом Volvo сбит мужчина, он погиб говорится в публикации Госавтоинспекции

По предварительным данным, пешеход шел по краю проезжей части или по обочине. Погибшим оказался 62-летний житель села Леваши. За рулем фуры находился 37-летний водитель из Челябинской области.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.