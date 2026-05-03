Недопонимание по вопросу кухни возникло на встрече Путина с коренными народами

Участница встречи с Путиным объяснила казус после вопроса о кухне Недопонимание по вопросу кухни возникло на встрече Путина с коренными народами

Москва3 мая Вести.Участница встречи президента России Владимира Путина с представителями малочисленных народов Елена Вариксоо объяснила Павлу Зарубину для ИС "Вести" курьезный момент, случившийся на мероприятии.

Глава государства поинтересовался у представительницы народа сето особенностями национальной кухни. Жительница Печорского района призналась, что не сразу поняла вопрос.

На кадрах мероприятия запечатлено, как после предложения Путина рассказать про кухню, Вариксоо уточнила, стоит ли ей рассказывать про СВЧ-печь и холодильник. Президент остановил это перечисление.

Нет-нет. [Про национальную?] Конечно, холодильник у нас есть у всех, слава богу заявил тогда Путин

Сама Елена Вариксоо со смехом вспоминает этот курьез. Павел Зарубин в разговоре с ней для ИС "Вести" отметил, что подумал, она продолжит рассказывать президенту про микроволновку и миксер.

Конечно, конечно, про все, что сумели в рамках грантовой поддержки получить, с помощью грантов от государства провели ремонт школы, где в том числе учат готовить с улыбкой ответила на это Вариксоо, которая работает замдиректора лингвистической гимназии в Печорах

Ранее Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов РФ сказал, что все народы в России являются единой семьей.