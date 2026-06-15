Рособрнадзор: ЕГЭ 15 июня сдадут более 242 тысяч человек

В понедельник в России сдадут ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам Рособрнадзор: ЕГЭ 15 июня сдадут более 242 тысяч человек

Москва15 июн Вести.Основной период Единого государственного экзамена 15 июня зарегистрировано более 242 человек, они будут сдавать биологию, географию и письменную часть по иностранным языкам, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

Основной период ЕГЭ 15 июня продолжат экзамены по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. В этот день на участие в ЕГЭ зарегистрировано более 242 тысяч человек говорится в сообщении

Экзамен будет проводиться в 3 659 пунктах в регионах России и образовательных организациях с российскими образовательными программами за рубежом.