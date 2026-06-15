Москва15 июнВести.Основной период Единого государственного экзамена 15 июня зарегистрировано более 242 человек, они будут сдавать биологию, географию и письменную часть по иностранным языкам, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.
Основной период ЕГЭ 15 июня продолжат экзамены по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. В этот день на участие в ЕГЭ зарегистрировано более 242 тысяч человекговорится в сообщении
Экзамен будет проводиться в 3 659 пунктах в регионах России и образовательных организациях с российскими образовательными программами за рубежом.