Баканов сообщил о старте с Байконура 14 июля миссии с космонавтами РФ и США

Москва28 мая Вести.В середине июля с Байконура стартует пилотируемая миссия с космонавтами РФ и астронавтом США, сообщил ИС "Вести" генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

В июле будет пилотируемая миссия. У нас очередной старт межгосударственных полетов. Будет два наших отечественных космонавта и один астронавт американский [стартовать] 14 июля с Байконура отметил он

В конце апреля с Байконура запускали ракету-носитель "Союз-2.1а", которая вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-34".