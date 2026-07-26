Путин: ракета "Циркон" становится все точнее в связи с последними применениями

"Циркон" становится точнее Путин: ракета "Циркон" становится все точнее в связи с последними применениями

Москва26 июл Вести.Последние применения гиперзвуковой ракеты "Циркон" показывают, что она становится все более точной. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, на крупных российских кораблях появляются новые средства поражения и защиты.

Последнее применение показывает, что он ("Циркон" – прим. ред.) становится все более и более точным сказал Путин во время общения с военными моряками в Санкт-Петербурге

Российский лидер подчеркнул, что немного стран мира обладают гиперзвуковыми ракетами.

28 июня сообщалось, что российские военнослужащие нанесли удары по целям в Киеве ракетами "Искандер" и "Циркон".