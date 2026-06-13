Премьер Пакистана: США и Иран подпишут мирную сделку в "электронном формате"

Пакистан готовится к "электронному" подписанию мирной сделки США и Ираном Премьер Пакистана: США и Иран подпишут мирную сделку в "электронном формате"

Москва13 июн Вести.Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил в соцсети X, что сделка между Ираном и США, вероятно, будет доработана в ближайшие сутки, идет подготовка к ее "электронному" подписанию.

…Доработка ожидается, скорее всего, в ближайшие 24 часа, Пакистан готовится к электронному подписанию мирной сделки сразу после этого отметил Шариф

Он не уточнил, что подразумевается под "электронным" подписанием.

По словам Шарифа, после этого состоятся технические переговоры.

Пакистанский премьер отметил, что мирная сделка ближе, чем когда-либо.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана одобрили сделку с США. По его словам, Вашингтон и Тегеран готовы заключить соглашение в ближайшее время, возможно, уже в эти выходные.