МИД Пакистана: подписание сделки между США и Ираном запланировано на 14 июня

США и Иран могут подписать сделку 14 июня МИД Пакистана: подписание сделки между США и Ираном запланировано на 14 июня

Москва13 июн Вести.Церемония подписания электронного мирного соглашения между США и Ираном запланирована на 14 июня. Об этом сообщается на странице МИД Пакистана в социальной сети X.

В ведомстве заявили, что 13 июня министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор с коллегой из Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Они приветствовали завершение переговоров между США и Ираном, церемония электронного подписания соглашения по которым запланирована на завтра, и выразили надежду, что это важное событие будет способствовать установлению прочного мира и стабильности в регионе говорится в публикации

Аналогичное заявление сделал и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По его словам, в ближайшее время стороны доработают документ. После подписания сделки "последуют переговоры на техническом уровне".