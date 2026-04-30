Трамп перепутал Украину с Ираном, потопив "все ее 159 кораблей"

Перепутал Иран и Украину: Трамп оконфузился на брифинге в Белом доме Трамп перепутал Украину с Ираном, потопив "все ее 159 кораблей"

Москва30 апр Вести.Президент США Дональд Трамп перепутал Украину с Ираном, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в Белом доме.

Американский лидер заявил, что Киев потерпел поражение, однако после этого закончил фразу словами о более чем полутораста потопленных кораблях.

Думаю, в военном отношении Украина потерпела поражение. Взгляните на их флот. При численности в 159 кораблей сейчас все они под водой передает слова Трампа ТАСС

Ранее он неоднократно говорил, что подразделения Военно-морских сил США, которые участвуют в операции против Ирана, уничтожили большую часть кораблей флота Исламской Республики.

На брифинге президент Соединенных Штатов также допустил, что конфликт на Ближнем Востоке и боевые действия на Украине могут завершиться одновременно.

Ранее глава Белого дома заявил, что в ходе состоявшегося вечером 29 апреля телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему "маленькое перемирие" на Украине.