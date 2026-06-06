Москва6 июн Вести.Министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет считает, что европейские страны, которые являются союзниками США, подвергаются вторжению "опасных идеологий". Такое заявление глава Пентагона сделал во Франции, выступая в день 82-й годовщины высадки союзнических войск в Нормандии.

Он пояснил, что имеет ввиду нелегальную миграцию в Европу.

В Испанию, Италию, Болгарию, Грецию… прибывают лодки и люди. Когда в европейских столицах что-то предпримут? Или уже слишком поздно? задал вопрос Пит Хегсет

По его мнению, еще не поздно что-то с этим сделать. Также министр войны США добавил, что когда США поддерживают своих союзников, они рассчитывают на то, что союзники будут способны и готовы поддержать Штаты. Так он еще раз напомнил европейцам, что они не оправдали ожиданий Вашингтона и президента Дональда Трампа в военной кампании США и Израиля против Ирана.

Пит Хегсет также обсудил со своей французской коллегой Катрин Вотрен увеличение вклада европейских стран в деятельность НАТО. Пентагон и Белый дом настаивают на том, что европейские союзники США по Североатлантическому альянсу должны увеличить свои военные расходы до 5% ВВП. Ранее он уже назвал Новую Зеландию "халявщиком" в военных вопросах. Как ранее предупреждал журнал Der Spiegel, США намерены существенно сократить свой вклад в НАТО, сократить нахождение своих военных на европейском континенте. По словам Хегсета, США не намерены субсидировать и финансировать оборону богатых стран.

Хегсет также проигнорировал памятную церемонию в Нормандии с участием премьера Франции Себастьяна Лекорню, отмечает телеканал BFMTV.

Высадка союзников в Нормандии, известная как "День Д", произошла 6 июня 1944 года. Этот день считается началом операции освобождения Западной Европы от нацистской оккупации. В операции союзников участвовали 156 тысяч человек. Общие потери составили около 10 тысяч человек, причем четверть потерь пришлось на Армию США.