WSJ: Трамп кричал на помощников, когда узнал о сбитом самолете ВВС США в Иране

Москва19 апр Вести.Президент США Дональд Трамп на протяжении нескольких часов кричал на своих помощников, после того, как узнал, что американский истребитель F-15E был сбит в небе над Ираном, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на окружение главы Белого дома.

По их словам, Трамп опасался повторения кризиса с заложниками 1979 года. Тогда иранские студенты ворвались в посольство США в Тегеране и взяли в заложники 66 американских дипломатов и сотрудников. Этот инцидент стоил 39-му президенту США Джимми Картеру победы в своей второй выборной гонке, говорится в публикации.

Узнав о сбитом американском истребителе, Трамп распорядился немедленно отправиться за его экипажем – пилотом и штурманом-оператором.

Помощники американского лидера ежеминутно получали оперативные сводки, но, опасаясь, что нетерпение президента может навредить операции, информировали его лишь о ключевых моментах и ограждали от участия в обсуждении, отмечает издание.

Двухместный американский истребитель F-15E Strike Eagle был сбит над территорией Ирана 3 апреля. Одного из членов экипажа эвакуировали в тот же день, другой был спасен 5 апреля в результате операции спецназа США.