Вадефуль: обострение конфликта с Ираном приведет к дестабилизации в мире

Вадефуль рассказал о последствиях обострения конфликта с Ираном Вадефуль: обострение конфликта с Ираном приведет к дестабилизации в мире

Москва28 апр Вести.Обострение конфликта с Ираном может привести к дестабилизации в мире, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.

Ирану необходимо перестать атаковать другие страны и прекратить свою ядерную программу, отметил Вадефуль.

Дальнейшее обострение, включая ракетные обстрелы гражданских объектов в странах Персидского залива, несет в себе риск дестабилизации [в мире] приводит ТАСС слова Вадефуля

Последствия конфликта на Ближнем Востоке выходят далеко за пределы Персидского залива. Так, нехватка удобрений приводит к снижению урожая риса в странах Азии. Кроме того, цены на продовольствие в Африке растут из-за увеличения расходов на перевозку, отметил министр.

Этот порочный круг необходимо разорвать, пока не стало слишком поздно и не пострадало еще больше людей заявил глава МИД Германии

Германия готова принять участие в миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, заключил Вадефуль.

Директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский заявил, что все нефтедобывающие страны Ближнего Востока крайне озабочены риском нового витка обострения конфликта в регионе и вопросом перевозок нефти и газа через Ормузский пролив.

Тем временем Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы на Ближнем Востоке находятся в полной готовности.