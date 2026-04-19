Трамп: переговоры по войне в Иране возобновятся на предстоящей неделе

Москва19 апр Вести.Переговоры между США и Ираном в Пакистане возобновятся на предстоящей неделе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью The New York Post.

По его словам, спецпосланник США Стив Уиткофф отправится в Исламабад вечером в понедельник, 20 апреля.

Трамп добавил, что в Пакистан также отправится его зять Джаред Кушнер. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию на первом раунде переговоров, на этот раз участвовать не будет.

Президент США также не исключил, что нанесет личный визит в Исламабад. Это, возможно, произойдет в случае достижения соглашения между странами.