Трамп: переговоры с Тегераном продолжатся в выходные в Исламабаде

Трамп утвердил место переговоров с Ираном Трамп: переговоры с Тегераном продолжатся в выходные в Исламабаде

Москва18 апр Вести.





Переговоры с Ираном могут быть продолжены только в столице Пакистана - Исламабаде, заявил президент США Дональд Трамп.

Предпочтение данной площадке он объяснил в интервью телеканалу ABC News нежеланием вести диалог с Тегераном на территории тех стран, которые отказали США в поддержке в ходе военной операции.

Я не заинтересован в том, чтобы направляться в страны, которые не помогли разъяснил глава Белого дома

Американский лидер также добавил, что второй раунд переговоров может состояться в грядущие выходные.

В составе делегации США поедут спецпосланник президента Стивен Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее Трамп заявлял, что между Вашингтоном и Тегераном сохраняются некоторые разногласия в рамках переговорного процесса.