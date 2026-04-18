Переговоры с Ираном могут быть продолжены только в столице Пакистана - Исламабаде, заявил президент США Дональд Трамп.
Предпочтение данной площадке он объяснил в интервью телеканалу ABC News нежеланием вести диалог с Тегераном на территории тех стран, которые отказали США в поддержке в ходе военной операции.
Я не заинтересован в том, чтобы направляться в страны, которые не помоглиразъяснил глава Белого дома
Американский лидер также добавил, что второй раунд переговоров может состояться в грядущие выходные.
В составе делегации США поедут спецпосланник президента Стивен Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Ранее Трамп заявлял, что между Вашингтоном и Тегераном сохраняются некоторые разногласия в рамках переговорного процесса.