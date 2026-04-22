Ynet утверждает, что США продлили перемирие с Ираном до 26 апреля

Москва22 апр Вести.США проинформировали Израиль о том, что президент Дональд Трамп продлил режим прекращения огня в конфликте с Ираном до 26 апреля. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на израильский источник.

Как отметил источник издания, в Израиле считают маловероятным достижение взаимопонимания к указанной дате.

При этом Ynet констатирует, что Трамп официально не объявлял новый крайний срок перемирия. За последнюю неделю он публиковал различные данные о перемирии и неоднократно переносил сроки окончания соглашения.

Белый дом также прокомментировал информацию, подчеркнув, что окончание режима тишины формально не установлено. Окончательное решение остается за американским президентом.

Ранее американские СМИ публиковали противоречивые данные. По версии источников The Wall Street Journal, Трамп неохотно рассматривает вариант возобновления атак по иранской территории. Утверждалось, что он намерен ждать еще несколько дней мирный план от представителей Тегерана.