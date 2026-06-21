Российские ПВО сбили с 7 утра 168 беспилотников ВСУ над регионами Минобороны: средства ПВО за 13 часов сбили 168 украинских дронов над регионами

Москва21 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за 13 часов в воскресенье перехватили и уничтожили 168 украинских БПЛА над регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, беспилотники уничтожены в период с 7.00 мск по 20.00 мск. Сбитые дроны относились к самолетному типу.

Украинские БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Минувшей ночью силы российской ПВО уничтожили 239 украинских беспилотников.