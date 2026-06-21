Москва21 июнВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за 13 часов в воскресенье перехватили и уничтожили 168 украинских БПЛА над регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, беспилотники уничтожены в период с 7.00 мск по 20.00 мск. Сбитые дроны относились к самолетному типу.
Украинские БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Минувшей ночью силы российской ПВО уничтожили 239 украинских беспилотников.