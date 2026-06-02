За ночь силы ПВО отразили атаку 148 украинских БПЛА

Москва2 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник уничтожили 148 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны России.

Российская ПВО отработала в период с 20.00 мск 1 июня до 7.00 мск 2 июня.

В течение прошедшей ночи … дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Вражеские дроны сбили над девятью российскими регионами, в том числе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областями, Краснодарским краем и Крымом.

Кроме того, БПЛА украинских боевиков уничтожили над Азовским и Черным морями.

Ранее власти Белгородской области сообщили о повреждении жилого дома в селе Бочковка. Пострадал 11-летний ребенок, его госпитализировали с осколочными ранениями.

Помимо этого, после воздушной атаки ВСУ возник пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.