Москва2 июнВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник уничтожили 148 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны России.
Российская ПВО отработала в период с 20.00 мск 1 июня до 7.00 мск 2 июня.
В течение прошедшей ночи … дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении ведомства
Вражеские дроны сбили над девятью российскими регионами, в том числе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областями, Краснодарским краем и Крымом.
Кроме того, БПЛА украинских боевиков уничтожили над Азовским и Черным морями.
Ранее власти Белгородской области сообщили о повреждении жилого дома в селе Бочковка. Пострадал 11-летний ребенок, его госпитализировали с осколочными ранениями.
Помимо этого, после воздушной атаки ВСУ возник пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.