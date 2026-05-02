Силы ПВО уничтожили еще 63 украинских БПЛА в Брянской области

Еще 63 украинских дрона сбиты в Брянской области Силы ПВО уничтожили еще 63 украинских БПЛА в Брянской области

Москва2 мая Вести.В Брянской области уничтожили еще 63 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в MAX.

Он уточнил, что никто из жителей не пострадал в результате атак. Разрушений также удалось избежать.

Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены еще 63 вражеских БПЛА самолетного типа говорится в сообщении

Губернатор добавил, что на местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее сообщалось об уничтожении двух беспилотников самолетного типа в Брянской области.