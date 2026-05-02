Москва2 маяВести.В Брянской области уничтожили еще 63 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в MAX.
Он уточнил, что никто из жителей не пострадал в результате атак. Разрушений также удалось избежать.
Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены еще 63 вражеских БПЛА самолетного типаговорится в сообщении
Губернатор добавил, что на местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Ранее сообщалось об уничтожении двух беспилотников самолетного типа в Брянской области.