Жители украинского села напали на пограничников, приняв их за сотрудников ТЦК Жители украинского села убили пограничника, посчитав его сотрудником ТЦК

Москва6 авг Вести.Жители украинского села убили одного из группы пограничников, ошибочно посчитав их сотрудниками ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог российских военкоматов).

Об этом рассказали в российских силовых структурах, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел в Черниговской области в районе села Бутовка.

Нападению со стороны местных жителей подверглась группа украинских пограничников, которые ошибочно были приняты за сотрудников ТЦК​​​. В результате конфликта один из пограничников был убит передает агентство слова собеседника

Накануне Telegram-канал "Северный ветер" сообщил, что на Украине сотрудники ТЦК пытаются перевестись в другие подразделения из-за угроз, которые постоянно поступают в их адрес.