Москва6 авгВести.Жители украинского села убили одного из группы пограничников, ошибочно посчитав их сотрудниками ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог российских военкоматов).
Об этом рассказали в российских силовых структурах, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошел в Черниговской области в районе села Бутовка.
Нападению со стороны местных жителей подверглась группа украинских пограничников, которые ошибочно были приняты за сотрудников ТЦК. В результате конфликта один из пограничников был убитпередает агентство слова собеседника
Накануне Telegram-канал "Северный ветер" сообщил, что на Украине сотрудники ТЦК пытаются перевестись в другие подразделения из-за угроз, которые постоянно поступают в их адрес.