Москва6 авгВести.Жители украинского села убили одного из группы пограничников, ошибочно посчитав их сотрудниками ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог российских военкоматов).

Об этом рассказали в российских силовых структурах, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел в Черниговской области в районе села Бутовка.

Нападению со стороны местных жителей подверглась группа украинских пограничников, которые ошибочно были приняты за сотрудников ТЦК​​​. В результате конфликта один из пограничников был убит

передает агентство слова собеседника

Накануне Telegram-канал "Северный ветер" сообщил, что на Украине сотрудники ТЦК пытаются перевестись в другие подразделения из-за угроз, которые постоянно поступают в их адрес.