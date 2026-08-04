Зеленский разрешил бывшим осужденным служить в ТЦК На Украине бывшим заключенным разрешили работать в ТЦК

Москва4 авг Вести.Владимир Зеленский подписал закон, расширяющий права военнослужащих из числа бывших осужденных. Документ предоставляет им право на ежегодный отпуск и возможность перевода в другие подразделения по состоянию здоровья.

Согласно новому закону, после года службы такие военнослужащие получают право переводиться между подразделениями, а в случае ранения или болезни — в части обеспечения и территориальные центры комплектования (ТЦК).

Документ также разрешает досрочно расторгать контракт при получении инвалидности из-за связанного со службой ранения или заболевания, а также после освобождения из плена.