Мендель раскритиковала подход Зеленского к дипломатии Мендель: Украина оказалась в очень хрупком положении

Москва21 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает заниматься рискованной дипломатией, несмотря на хрупкое положение Украины. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Так она прокомментировала заявление будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который потребовал от Зеленского перестать заниматься шантажом в контексте работы нефтепровода "Дружба".

Украина оказалась в чрезвычайно хрупком положении. Лидер нашей раздираемой конфликтом страны продолжает вести рискованную дипломатию на нескольких направлениях, где даже мелкие ошибки могут повлечь значительные риски написала Мендель в соцсети X

Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока накануне сообщил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" могут возобновиться 21 апреля.

Ранее Зеленский пообещал отремонтировать нефтепровод до конца апреля.