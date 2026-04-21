Москва21 апрВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает заниматься рискованной дипломатией, несмотря на хрупкое положение Украины. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
Так она прокомментировала заявление будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который потребовал от Зеленского перестать заниматься шантажом в контексте работы нефтепровода "Дружба".
Украина оказалась в чрезвычайно хрупком положении. Лидер нашей раздираемой конфликтом страны продолжает вести рискованную дипломатию на нескольких направлениях, где даже мелкие ошибки могут повлечь значительные рискинаписала Мендель в соцсети X
Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока накануне сообщил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" могут возобновиться 21 апреля.
Ранее Зеленский пообещал отремонтировать нефтепровод до конца апреля.