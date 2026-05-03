Политолог считает, что Европа бежит к войне с Россией Политолог Евстафьев: Европа очень быстро бежит к войне с Россией

Москва3 мая Вести.Европа сильно торопит события и очень быстро бежит к прямому военному столкновению с Россией. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политолог Дмитрий Евстафьев.

Он обратил внимание, что попытку начать войну с РФ европейские страны принимают без участия США.

Европа проскакала путь к преддверию прямого военного столкновения с Россией за год с небольшим. В историческом плане это очень короткий срок. Они быстро бегут к войне с Россией, боятся не успеть. Смогут ли они ее вытянуть? Они об этом пока не задумываются и считают, что смогут. Но темп приближения Европы к большой европейской войне, - еще раз подчеркну, даже без Америки, - это для нас вызов сказал Дмитрий Евстафьев

Политолог предположил, что РФ "даже в самых крайних подсчетах" не могла представить себе, что Европа, с которой было стратегическое геоэкономическое партнерство, прибежит к прямому столкновению с Россией.