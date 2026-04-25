Трамп: отмена визита делегации США в Пакистан не повлечет новые удары по Ирану

Трамп: отмена поездки Уиткоффа и Кушнера не значит возобновление ударов по Ирану Трамп: отмена визита делегации США в Пакистан не повлечет новые удары по Ирану

Москва25 апр Вести.Отмена визита спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Пакистан не означается, что США вновь ударят по Ирану. Так американский лидер Дональд Трамп ответил на вопрос портала Axios.

Журналисты издание спросили, означает ли отмена визита американских представителей в Исламабад возобновление ударов США по Ирану. Трамп дал отрицательный ответ.

Это на означает этого. Мы пока об этом не думаем сказал президент США

Об отмене поездки Кушнера и Уиткоффа в Пакистан Трамп заявил ранее. Он подчеркнул, что американские представители не будут тратить время на разговоры "ни о чем".