Москва25 апрВести.Отмена визита спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Пакистан не означается, что США вновь ударят по Ирану. Так американский лидер Дональд Трамп ответил на вопрос портала Axios.
Журналисты издание спросили, означает ли отмена визита американских представителей в Исламабад возобновление ударов США по Ирану. Трамп дал отрицательный ответ.
Это на означает этого. Мы пока об этом не думаемсказал президент США
Об отмене поездки Кушнера и Уиткоффа в Пакистан Трамп заявил ранее. Он подчеркнул, что американские представители не будут тратить время на разговоры "ни о чем".