Разговор Путина и Трампа в воскресенье стал 13-м после переизбрания лидера США

Разговор Путина и Трампа стал 13-м по счету после переизбрания лидера США Разговор Путина и Трампа в воскресенье стал 13-м после переизбрания лидера США

Москва14 июн Вести.Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 14 июня, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Эта беседа стала 13-й с того момента, как глава Штатов вновь занял пост президента США в начале 2025-го.

Предыдущий телефонный разговор двух лидеров проходил 29 апреля, свидетельствуют материалы на сайте Кремля. Тогда Путин проинформировал своего американского коллегу о готовности Москвы объявить режим прекращения огня на период празднования Дня Победы.

Всего с начала текущего года состоялось уже три телефонные беседы лидеров РФ и США: 9 марта, 29 апреля и 14 июня. За 2025 год Путин и Трамп созванивались 10 раз.

Также лидеры провели личную встречу на Аляске, где проходил саммит. Тогда беседа продлилась около трех часов в разных форматах, в том числе с участием членов дипломатических миссий и помощников.