МИД РФ: Лавров 14-15 апреля совершит визит в КНР, где встретится с Ван И

Москва13 апр Вести.Глава МИД РФ Сергей Лаврова посетит КНР 14-15 апреля. В ходе визита он проведет встречу с китайским коллегой Ван И. Об этом сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

Уточняется, что министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

Сергей Лавров и Ван И также обсудят перспективы контактов на различных уровнях, взаимодействие на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах. Кроме того, стороны обменяются мнениями по ряду "горячих тем", включая ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

9 апреля Лавров заявил, что контакты по теме урегулирования конфликта на Украине продолжаются. Он также уточнил, что США, выступавшие посредником по украинской тематике, сейчас заняты другими делами.