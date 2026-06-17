Москва17 июн Вести.Президент США Дональд Трамп использует государства "Большой семерки" (G7) для пиара своих "побед" в Иране. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Как отметил политик, "Большая семерка" – это не площадка друзей, а логово врагов, где лидеры остаются антитрампистами, однако Трамп использовал ее для заявления о победе в иранском конфликте, подписав меморандум, который никто не видел, на что никто из участников G7 возражений не имел.

С чем он приехал в формат "Большой Семерки"? Приехал с тезисом о том, что он уже выиграл в иранском конфликте. Он подписал некий меморандум, который никто не видел, никто не читал, никто не понимает. Тем более меморандум, мы понимаем, что это такое, декларация о намерениях. Это точно не тот документ, который мог бы дать основание сказать, что все, конфликт с Ираном завершен, но это нисколько не помешало Трампу в присутствии его же врагов заявить о том, что он достиг успеха, он принудил к заключению этой сделки, это лучшая сделка, он молодец. Он рассчитывал на что? На то, что ему возразить там будет некому. пояснил Килинкаров

Политик провел параллель с главой киевского режима Владимиром Зеленским – когда нет успехов на поле боя, создается медийный успех, который продается избирателю, однако для Трампа урегулирование конфликта и прекращение огня – это разные вещи.

Вопрос по Ирану закрыт, Ормузский пролив открыт, правда никто в это не верит и представления не имеет о том, как этот конфликт вообще там мог быть урегулирован, хотя на самом деле все понимают, что это больше декларация, чем реальность, с которой нам в ближайшее время придется столкнуться ... Это же примерно то же самое, что делает сейчас Зеленский на Украине – когда нет успехов на поле боя, то надо создать какой-то медийный успех, который можно впихнуть, продать ... Вот примерно тем же самым ему [Трампу] придется заниматься на фоне того, что на самом деле никакого успеха у него ни на ближневосточном направлении, ни на украинском треке у него нет. С точки зрения урегулирования конфликта на Украине, я тысячу раз задал вопрос: а что сделала администрация Дональда Трампа для того, чтобы урегулировать этот конфликт? интересуется Килинкаров

По мнению экс-депутата Рады, изначально конфликт был фактором внутренней политики США и ничего реального для его урегулирования не было сделано.

Давайте мы будем исходить из того, что для Дональда Трампа, что значит для нас с вами остановить конфликт. Это значит полностью урегулировать конфликт. Конечно, это ему не нужно. С точки зрения тактической прекращения огня, я думаю, он скажет: я всех заставил … В случае, если он принудит стороны к осени этого года прекратить огонь, с точки зрения интересов Дональда Трампа, для него это будет успехом подчеркнул Килинкаров

Политик добавил, что слабость американского лидера на внешнеполитической арене неизбежно отразится на его результатах внутри США.

Ранее сообщалось, что после Ирана желающих "заняться" самим Трампом стало еще больше. Но сам Трамп хотел решить вопрос украинского кризиса.