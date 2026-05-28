Москва28 мая Вести.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что власти Украины не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта из-за опасений последствий своей политики. Об этом он сказал на неформальной встрече секретарей совбезов стран СНГ в рамках I Международного форума по безопасности.

По словам Шойгу, российско-американская мирная инициатива по Украине сталкивается с трудностями из-за отсутствия у Киева политической воли к миру и стремления к дальнейшей эскалации.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что часть экспертов связывает позицию Киева с влиянием "партии войны" в Великобритании и странах Евросоюза. Однако, по его мнению, существует и другой фактор.

Как подчеркнул Шойгу, после прекращения боевых действий украинским властям пришлось бы столкнуться с последствиями своей "антироссийской авантюры", включая внутренние социальные и демографические проблемы страны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России и США есть четкие понимания, достигнутые по итогам саммита на Аляске. Он напомнил, что Москва выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, но, если добиться его не удастся, все цели будут достигнуты в рамках специальной военной операции.