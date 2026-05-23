Москва23 маяВести.ричиной серьезного пожара в научно-исследовательском институте благородных и редких металлов и алмазов в Иркутске могло стать нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Об этом сообщили в ГУ МСЧС по региону.
Пожар произошел утром 23 мая в одном из кабинетов на четвертом этаже. В 13.04 (08.04 мск) открытое горение ликвидировали на площади 700 квадратных метров.
Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. На месте продолжают работу дознаватели и сотрудники испытательно-пожарной лаборатории МЧС Россииговорится в сообщении ведомства
К тушению пожара привлекались 55 человек и 18 единиц техники.