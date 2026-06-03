В CENTCOM сообщили об уничтожении БПЛА Ирана, пытавшихся атаковать базы США

CENTCOM: США уничтожили дроны Ирана, пытавшиеся атаковать американские базы В CENTCOM сообщили об уничтожении БПЛА Ирана, пытавшихся атаковать базы США

Москва3 июн Вести.Вооруженные силы (ВС) США сбили дроны Ирана, которые пытались атаковать американские базы в Кувейте, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

При этом американские военные не пострадали, отмечает командование.

Сегодня вечером очередная волна иранских беспилотников, пытавшихся атаковать американские войска в Кувейте, не достигла намеченных целей уточняет Центральное командование

Накануне командование сообщило, что США отразили все удары, нанесенные Ираном в ночь на 3 июня по американским военным объектам на Ближнем Востоке.