Москва3 июнВести.Вооруженные силы (ВС) США сбили дроны Ирана, которые пытались атаковать американские базы в Кувейте, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.
При этом американские военные не пострадали, отмечает командование.
Сегодня вечером очередная волна иранских беспилотников, пытавшихся атаковать американские войска в Кувейте, не достигла намеченных целейуточняет Центральное командование
Накануне командование сообщило, что США отразили все удары, нанесенные Ираном в ночь на 3 июня по американским военным объектам на Ближнем Востоке.