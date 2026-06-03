Москва3 июн Вести.Вооруженные силы (ВС) США отразили все удары, нанесенные Ираном в ночь на 3 июня по американским военным объектам, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Американские войска сохраняют бдительность, отмечает командование.

Корпус стражей исламской революции [КСИР] Ирана утверждает, что нанес сегодня ракетные и беспилотные удары по штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне и американской авиабазе в регионе. Это ложь. Правда: все иранские атаки на американские войска провалились отмечает Центральное командование

Между тем в КСИР заявили, что Иран нанес удар по штаб-квартире Пятого флота США и другим американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на агрессивные действия Вашингтона.