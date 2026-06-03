CENTCOM: США уничтожили ракеты Ирана, выпущенные по Кувейту и Бахрейну

США: выпущенные Ираном по Кувейту и Бахрейну ракеты уничтожены CENTCOM: США уничтожили ракеты Ирана, выпущенные по Кувейту и Бахрейну

Москва3 июн Вести.Вооруженные силы (ВС) США уничтожили иранские баллистические ракеты и дроны, которые выпущены по Кувейту и Бахрейну, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Никто из американских военнослужащих не пострадал, отмечает командование.

Две иранские ракеты, выпущенные по Кувейту, не долетели или разрушились в полете, а три ракеты, запущенные по Бахрейну, немедленно перехвачены силами ПВО США и Бахрейна уточняет Центральное командование

Военные США отметили, что нанесли удары по иранской наземной станции управления на острове Кешм.

Накануне стало известно о взрывах на объектах США в Ираке, Бахрейне и Кувейте.

США ударили ракетой по нефтяному танкеру Lexie, который направлялся в иранский порт. Судно под флагом Ботсваны шло к иранскому острову Харк.