Москва3 июнВести.Вооруженные силы (ВС) США уничтожили иранские баллистические ракеты и дроны, которые выпущены по Кувейту и Бахрейну, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.
Никто из американских военнослужащих не пострадал, отмечает командование.
Две иранские ракеты, выпущенные по Кувейту, не долетели или разрушились в полете, а три ракеты, запущенные по Бахрейну, немедленно перехвачены силами ПВО США и Бахрейнауточняет Центральное командование
Военные США отметили, что нанесли удары по иранской наземной станции управления на острове Кешм.
Накануне стало известно о взрывах на объектах США в Ираке, Бахрейне и Кувейте.
США ударили ракетой по нефтяному танкеру Lexie, который направлялся в иранский порт. Судно под флагом Ботсваны шло к иранскому острову Харк.