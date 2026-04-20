Хорев: Россия работает над деэскалацией с первых дней агрессии против Ирана

Москва20 апр Вести.Москва с первых дней агрессии против Тегерана прикладывала усилия для предотвращения обострения конфликта на Ближнем Востоке, заявил посол России в Пакистане Альберт Хорев в интервью "Известиям".

Россия сохраняет постоянный контакт со своими региональными партнерами, в том числе с Ираном, Египтом, Бахрейном, Ираком, ОАЭ, Катаром, Саудовской Аравией, Оманом и Турцией, отметил посол.

С самого начала неспровоцированной вооруженной агрессии США и Израиля против Ирана Россия прикладывала все усилия для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта приводят "Известия" слова Хорева

Россия неизменно отмечала необходимость прекращения любых враждебных действий, от которых страдают страны Персидского залива, пояснил посол.

Россия поддерживает продолжение политико-дипломатических усилий между США и Ираном при посредничестве Пакистана, заключил Хорев.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Тегеран заключат сделку. Условия возможной сделки уже определены США и могут быть приняты Ираном, заявил Трамп.