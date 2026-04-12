Al Jazeera: переговоры между США и Ираном продолжаются на уровне экспертов

Москва12 апр Вести.Переговоры между Ираном и США в Исламабаде (Пакистан) продолжаются на уровне экспертов, сообщает телеканал Al Jazeera.

Переговоры на таком уровне могут свидетельствовать о том, что рамочные условия соглашения уже согласованы, отмечает телеканал.

Обе стороны обмениваются текстами на экспертном уровне передает Al Jazeera

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что переговоры продолжаются, стороны обменялись многочисленными посланиями и сообщениями.

Насыщенные переговоры, которые начались утром в субботу при доброжелательных усилиях и посредничестве Пакистана, продолжились без перерыва до сих пор отметил Багаи в соцсети X

Он добавил, что Тегеран и Вашингтон обсудили Ормузский пролив, ядерную программу Ирана, репарации и снятие санкций с Тегерана.