Москва22 апрВести.В ООН выразили надежду, что США и Иран продолжат диалог и режим прекращения огня будет пролонгирован.
Об этом заявил на официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик, чьи слова приводит ТАСС.
Мы надеемся, что диалог между США и Исламской Республикой Иран продолжитсяподчеркнул он
Дюжаррик отметил, что в ООН считают необходимым также полноценное задействование всех доступных дипломатических механизмов для окончательного урегулирования споров.
Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня в конфликте с Тегераном до завершения переговоров.