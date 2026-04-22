В ООН выразили надежду на продление перемирия между США и Ираном

Москва22 апр Вести.В ООН выразили надежду, что США и Иран продолжат диалог и режим прекращения огня будет пролонгирован.

Об этом заявил на официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик, чьи слова приводит ТАСС.

Мы надеемся, что диалог между США и Исламской Республикой Иран продолжится подчеркнул он

Дюжаррик отметил, что в ООН считают необходимым также полноценное задействование всех доступных дипломатических механизмов для окончательного урегулирования споров.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня в конфликте с Тегераном до завершения переговоров.