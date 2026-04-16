The Guardian: Иран побеждает в информационной войне с США с помощью мемов

Москва16 апр Вести.Иран побеждает США в информационной войне с помощью юмористических постов в соцсетях, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает британская The Guardian.

Одним из наиболее странных и неожиданных аспектов ирано-американской войны является то, что Иран... доминирует в войне в социальных сетях говорится в публикации

Иран использует мемы для выражения сарказма и насмешек над администрацией президента США Дональда Трампа, отмечает издание.

Как пишет газета, за последнее время госучреждения Ирана опубликовали огромное количество мемов, высмеивающих угрозы и действия США в отношении Исламской Республики.

В частности, иранские посольства в разных странах высмеивали внутренние проблемы США из-за войны и морскую блокаду Ирана. Дипмиссия в ЮАР в начале недели опубликовала сгенерированный ИИ клип, в котором Трамп исполняет пародию на песню Voyage Voyage французской певицы Desireless, но вместо "Voyage" поет "Blockade" ("блокада").

Незадолго до этого в соцсетях разошелся еще один ролик, созданный нейросетью — на этот раз в стилистике Lego. В нем высмеиваются действия США в Иране, а также связь Вашингтона с Израилем на фоне внутренних трудностей самой Америки.

Если бы Иран мог производить разрушительные ракеты с той же скоростью, с какой он создает едкие мемы, Центральное командование США уже давно бы подняло руки пишет Guardian

По мнению профессора американского Университета Джона Хопкинса Наргес Баджогли, на информационном поле действия Тегерана "гораздо быстрее", чем США. Эксперт подчеркнула, что власти Ирана "передали коммуникационные задачи молодому поколению" и дали "зеленый свет на трансляцию этой войны мировому сообществу".

Войны ведутся на двух фронтах. Они ведутся и на поле боя, и на не менее важном информационном поле. Иран сумел полностью монополизировать коммуникационную войну, особенно в соцсетях по всему миру приводит ее слова издание

Ранее стало известно, что танкеры, связанные с Ираном и включенные в американские санкционные списки, 15 апреля смогли успешно преодолеть Ормузский пролив, несмотря на морскую блокаду США.