Эксперт назвал видеоигру про США и Иран новым форматом политической сатиры Эксперт Пименов: видеоигра про США и Иран – жесткая политическая сатира

Москва14 мая Вести.Видеоигра, основанная на событиях Ирана и США, - жесткая политическая сатира на современную военную повестку, рассказал руководитель PR и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов в интервью ИС "Вести".

У Мемориала войны в Вашингтоне установили сразу три игровых автомата. Прохожим предложили "сыграть" в военную операцию в Иране. Видеоигра "Operation Epic Furious: Strait to Hell" ("Эпическая ярость: Прямо в ад") обыгрывает название операции Пентагона на Ближнем Востоке и отсылает к главной точке напряженности - Ормузскому проливу.

Это не просто какая-то шутка или арт-проект, а довольно жесткая политическая сатира на современную военную повестку, которая подается через развлечения, через элементы шоу. В ней авторы специально используют эстетику старых аркадных игровых автоматов, потому что это ассоциируется с чем-то веселым, легким, игровым, и на контрасте показан абсурд войны отметил Михаил Пименов

В игре высмеивается президент США Дональд Трамп и его пристрастие писать посты в соцсетях, "любитель выпить" министр войны Пит Хегсет, сама военная пропаганда и "геймификация" войны Пентагоном.

Новое поколение воспринимает мир сейчас через интерфейсы, через мемы, через стримы и гейм-дизайн. Современное искусство начинает говорить с аудиторией именно на этом языке объяснил эксперт

Игрок исполняет роль пиксельного Трампа и абсурдно выбирает: "выпить ли Coca-Cola" или "вторгнуться в Иран". Среди противников – иранские школьницы, участвующие в твиттер-битвах, душевые лейки с низким расходом воды, инициативы по вопросам разнообразия и даже Папа Римский.