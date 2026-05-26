Якушев: 2,9 млн человек проголосовали в первый день праймериз "Единой России"

Москва26 мая Вести.В первый день предварительного голосования "Единой России" свои голоса отдали 2,9 миллиона избирателей. Такую цифру назвал секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Его слова приводятся на сайте партии.

Это число составляет 2,6% от общего количества избирателей по стране.

Наиболее активно голосуют избиратели Московской, Свердловской и Ростовской областей. Чукотский автономный округ, Ямал и Югра стали лидерами по явке в процентном соотношении к общему числу избирателей в регионе.

Якушев также заявил об отсутствии влияющих на результаты процедуры отбора кандидатов нарушений. Как ожидается, электронно проголосуют больше избирателей, чем в 2021 году, добавил Якушев.