Инспектор ВАИ: посты и спецсредства силовиков в Запорожской области в зоне риска

Инспектор ВАИ сообщил об участившихся атаках противника в Запорожской области Инспектор ВАИ: посты и спецсредства силовиков в Запорожской области в зоне риска

Москва4 авг Вести.В Запорожской области активизировались атаки противника на сотрудников и автомобили силовых ведомств. Об этом сообщил ИС "Вести" старший инспектор дорожно-патрульной службы 219 военной автоинспекции (территориальной) - позывной Катар.

Безопасность и порядок на дорогах в прифронтовой зоне в Запорожской области поддерживают совместные патрули военных автоинспекторов и сотрудников военной комендатуры.

Сейчас ситуация складывается таким образом, что противник очень сильно активизировался, и поэтому блокпосты, спецсредства, на которых передвигаются сотрудники как нашего ведомства, так и смежных ведомств, МВД, находятся под особым контролем и в зоне особого риска рассказал Катар

Помешать атакам на сотрудников органов правопорядка в ходе патрулирования - задача сотрудников военной комендатуры.

Работаем круглосуточно, потому что опасность БПЛА сейчас практически круглосуточная сообщил сотрудник военной комендатуры с позывным Слон

Атаки происходят и днем, и ночью, отметил инспектор отделения гарнизонной и патрульной служб с позывным Малина.

По ночам, конечно, посложнее. По ночам и шумновато бывает. Но в целом с задачами справляемся - я считаю, даже хорошо справляемся, потому что происшествий никаких сообщил он

Накануне четыре сотрудника Запорожской АЭС по пути на работу получили ранения в результате подрыва на одном из заминированных киевскими боевиками участков автодорог в промзоне и на въезде в город Энергодар.