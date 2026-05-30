Зеленский ввел санкции против телеведущей Марии Ситтель и судьи Гордеева

Москва30 мая Вести.Владимир Зеленский ввел санкции против председателя Союза женщин России, телеведущей Марии Ситтель, российского судьи Дмитрия Гордеева и прокурора Людмилы Баландиной, сообщается на сайте Зеленского.

Зеленский двумя указами ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Санкции введены в отношении 16 россиян, 7 суданцев, 19 граждан Ирана, 31 компании из России, Белоруссии, ОАЭ, Казахстана и еще ряда стран. Речь идет о компаниях по добыче нефти, золота, газа, предприятиях ВПК.

Всего новые ограничения затрагивают 120 физических лиц и организаций. Решение принято в рамках синхронизации с санкциями Евросоюза.

Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России в апреле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия жестко ответит на новые антироссийские санкции.

Ранее Киев вводил антироссийские санкции в марте. Они коснулись 48 компаний из РФ, Ирана и Китая.