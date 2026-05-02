Москва2 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили.

О решении "Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) говорится в указе, опубликованном на сайте Зеленского

В тексте документа сказано, что санкции введены против президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили, президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и российского бизнесмена Алана Кирюхина.

В санкционные пакеты Киева традиционно входят блокирование активов в Украине, отзыв лицензий, отмена официальных визитов, запрет на передачу интеллектуальной собственности, разрыв торговых соглашений, свертывание культурных и научных связей. Запрет установлен на 10 лет без права снятия (бессрочно в рамках этого срока).

Ранее Зеленский ввел санкции против двух сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко.