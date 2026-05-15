Песков: Путин во время визита в Китай обсудит встречу Си Цзиньпина с Трампом Песков: Путин и Си Цзиньпин могут обсудить встречу китайского лидера с Трампом

Москва15 мая Вести.Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с американским президентом Дональдом Трампом может стать предметом обсуждения в ходе предстоящего в ближайшее время визита президента России Владимира Путина в Китай. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Будет хорошая возможность обменяться мнениями по тем контактам, которые у Китая и США состоялись. Это предмет особого внимания и анализа, в том числе, для нас. Мы внимательно отслеживаем информацию из СМИ. А из первых рук, надеемся, получим информацию, когда будем в Китае рассказал Песков

Ранее китайская пресса сообщила, что государственный визит Владимира Путина в Китай может состояться уже 20 мая.