Москва15 маяВести.Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с американским президентом Дональдом Трампом может стать предметом обсуждения в ходе предстоящего в ближайшее время визита президента России Владимира Путина в Китай. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Будет хорошая возможность обменяться мнениями по тем контактам, которые у Китая и США состоялись. Это предмет особого внимания и анализа, в том числе, для нас. Мы внимательно отслеживаем информацию из СМИ. А из первых рук, надеемся, получим информацию, когда будем в Китаерассказал Песков
Ранее китайская пресса сообщила, что государственный визит Владимира Путина в Китай может состояться уже 20 мая.