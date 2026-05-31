Минобороны РФ: за ночь над регионами уничтожено 216 украинских дронов

Москва31 мая Вести.Средства противовоздушной обороны уничтожили в ночь на воскресенье, 31 мая, 216 беспилотников над регионами России, в том числе над акваторией Азовского моря, сообщает Министерство обороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении оборонного ведомства

По данным Минобороны, дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Саратовской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 31 мая, в Матвеево-Курганском районе Ростовской области после падения обломков беспилотника произошло возгорание топливного хранилища.