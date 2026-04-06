Москва6 апр Вести.Силы противовоздушной обороны РФ в ночь на 6 апреля перехватили и уничтожили 50 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские беспилотники были сбиты в период с 23​​​.00 мск 5 апреля до 7.00 мск 6 апреля над Брянской, Белгородской, Ростовской областями, Кубанью, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Известно о восьмерых пострадавших.