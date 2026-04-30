МО: силы ПВО за шесть часов ликвидировали 24 дрона ВСУ над регионами России

Средства ПВО за шесть часов ликвидировали 24 дрона ВСУ над регионами России МО: силы ПВО за шесть часов ликвидировали 24 дрона ВСУ над регионами России

Москва30 апр Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов перехватили и уничтожили 24 беспилотника ВСУ над регионами России. Информацию об этом обнародовано Минобороны РФ в четверг, 30 апреля.

Дроны были ликвидированы в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Крымом и Черным морем.

Ранее Минобороны информировало, что минувшей ночью перехватили и ликвидировали 189 беспилотников украинской армии над регионами России.