ФСБ показала кадры допроса задержанного за рассылку бомб под видом парфюма ФСБ показала видео допроса задержанного за рассылку бомб под видом парфюма

Москва6 июл Вести.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ показал видео допроса россиянина, задержанного за массовую рассылку взрывных устройств, закамуфлированных в парфюмерные наборы военным и работникам оборонных предприятий.

Завербованный украинскими спецслужбами 23-летний россиянин был задержан в марте 2025 года в Первоуральске Свердловской области. На видео он признался, что изъял из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы. После этого задержанный отправил их "Почтой России" проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области военнослужащим и сотрудникам органов власти.

Следственный отдел УФСБ по Челябинской области завел уголовное дело по статьям "Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ", "Покушение на террористический акт" и "Государственная измена".