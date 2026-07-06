Москва6 июлВести.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ показал видео допроса россиянина, задержанного за массовую рассылку взрывных устройств, закамуфлированных в парфюмерные наборы военным и работникам оборонных предприятий.
Завербованный украинскими спецслужбами 23-летний россиянин был задержан в марте 2025 года в Первоуральске Свердловской области. На видео он признался, что изъял из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы. После этого задержанный отправил их "Почтой России" проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области военнослужащим и сотрудникам органов власти.
Следственный отдел УФСБ по Челябинской области завел уголовное дело по статьям "Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ", "Покушение на террористический акт" и "Государственная измена".