ФСБ пресекла серию терактов против российских военных и работников ОПК ФСБ предотвратила ряд терактов против российских военных

Москва6 июл Вести.Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о пресечении ряда терактов против российских военнослужащих и сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Федеральной службой безопасности РФ предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, а также сотрудников оборонных предприятий заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ

Ранее 4 июля сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта, готовившего теракт в Сочи.