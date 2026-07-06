Москва6 июлВести.Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о пресечении ряда терактов против российских военнослужащих и сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Федеральной службой безопасности РФ предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, а также сотрудников оборонных предприятийзаявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ
Ранее 4 июля сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта, готовившего теракт в Сочи.